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Güncel indirimli akaryakıt fiyatları: 27 Haziran benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzine indirim geçtiğimiz günlerde gelmişti. Son zamanlarda döviz kurunda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemişti. Dolar kurunun sert düşüşe geçmesiyle "Benzin ve motorine indirim gelecek mi?" sorusu gündeme geldi. Ancak brent petrolün 103 lira seviyelerinden işlem görmesi nedeniyle benzine indirim beklenmiyor. İşte 27 Haziran güncel akaryakıt fiyatları (LPG, Motorin ve Benzin) litre fiyatı

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  • Benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin ve benzine indirim var mı, gelecek mi? 27 Haziran güncel indirimli akaryakıt motorin, LPG ve benzin litre fiyatı (İstanbul, Ankara, İzmir)

    Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. 15 Haziran günü benzin fiyatlarına gelen indirimin ardından 16 ve 17 Haziran günlerinde peş peşe motorin zammı uygulanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar "Benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 27 Haziran güncel akarayakıt fiyatları son durum...
  • Benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin ve benzine indirim var mı, gelecek mi? 27 Haziran güncel indirimli akaryakıt motorin, LPG ve benzin litre fiyatı (İstanbul, Ankara, İzmir)

    BENZİN FİYATLARINA 25 KURUŞ İNDİRİM

    Brent petrol piyasasındaki sert düşüş ve dolar/TL kurundaki sakşn seyir beraberinde benzine indirim haberini getirdi. Benzinin litre fiyatına 23 Haziran bu gece yarısı itibariyle 25 kuruş indirim uygulandı.
  • Benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin ve benzine indirim var mı, gelecek mi? 27 Haziran güncel indirimli akaryakıt motorin, LPG ve benzin litre fiyatı (İstanbul, Ankara, İzmir)

    BENZİN FİYATLARI 27.25 LİRAYA GERİLEDİ!

    15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle beraber pompa fiyatı yüzde 0.9 geriledi.
  • Benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin ve benzine indirim var mı, gelecek mi? 27 Haziran güncel indirimli akaryakıt motorin, LPG ve benzin litre fiyatı (İstanbul, Ankara, İzmir)

    BU YIL BENZİNE YÜZDE 113 ZAM GELDİ!

    Sena başında 13.30 seviyesinde bulunan dolar/TL ise 2022'de şu ana kadar yüzde 30.4 yükseldi. Bu sebeplerle benzinin satış fiyatına yıl genelinde yüzde 113 zam geldi. Benzinin litresi sene başında ortalama 12.91 liradan satılıyordu. Motorindeki yükseliş ise daha sert oldu. Sene başında 12.75 lira olan motorinin litre fiyatı bugün itibarıyla 30.05 liraya çıktı. Yani pompa satış fiyatına yüzde 136 zam geldi.
  • Benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin ve benzine indirim var mı, gelecek mi? 27 Haziran güncel indirimli akaryakıt motorin, LPG ve benzin litre fiyatı (İstanbul, Ankara, İzmir)

    MOTORİN 30 TL’YE DAYANDI!

    En son 7 Haziran itibariyle 1 lira 92 kuruş zamlanan motorin fiyatına 16 Haziran Perşembe günü itibariyle 1 lira 27 kuruş zam uygulanırken bir zam haberi daha ge aldi. 17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak motorinde 80 kuruş artış, pompa satış fiyatlarına yansıdı.
  • Benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin ve benzine indirim var mı, gelecek mi? 27 Haziran güncel indirimli akaryakıt motorin, LPG ve benzin litre fiyatı (İstanbul, Ankara, İzmir)

    ZAMLI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Motorinin litre fiyatı son zamla birlikte İstanbul'da 30,00 TL’ye, Ankara’da 30,09 TL’ye, İzmir’de 30,09 TL’ye yükseldi.
  • Benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin ve benzine indirim var mı, gelecek mi? 27 Haziran güncel indirimli akaryakıt motorin, LPG ve benzin litre fiyatı (İstanbul, Ankara, İzmir)

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 27 HAZİRAN 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.26 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 30.00 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 12.19 TL
  • Benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin ve benzine indirim var mı, gelecek mi? 27 Haziran güncel indirimli akaryakıt motorin, LPG ve benzin litre fiyatı (İstanbul, Ankara, İzmir)

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 27,25 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 29,98 TL 

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,42 TL
  • Benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin ve benzine indirim var mı, gelecek mi? 27 Haziran güncel indirimli akaryakıt motorin, LPG ve benzin litre fiyatı (İstanbul, Ankara, İzmir)

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 30,09 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 12,44 TL
  • Benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin ve benzine indirim var mı, gelecek mi? 27 Haziran güncel indirimli akaryakıt motorin, LPG ve benzin litre fiyatı (İstanbul, Ankara, İzmir)

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 27.37 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 30,09 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 12,13 TL

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