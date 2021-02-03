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HaberlerGündem3. SayfaKIL PAYI! Son dakika: Faciadan dönüldü! Pompa alev aldı
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Faciadan dönüldü! Alevlerin arasında!

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde akaryakıt istasyonunun dolum pompasında çıkan yangında, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan pompa görevlisi Sezai Kaya ile otomobil sürücüsü Ahmet Bahadır, korku dolu anları anlattı. Kaya, korkup kaçarak pompadan uzaklaştığını söylerken, Bahadır ise, "Kalbim duracak gibi oldu. Faciadan dönüldü; cana geleceğine mala gelsin" dedi

KIL PAYI! Son dakika: Faciadan dönüldü! Pompa alev aldı
Faciadan dönüldü! Alevlerin arasında!
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DHA

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Dolum pompasında çıkan alevleri fark eden istasyon çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Facianın eşiğinden dönülen yangında, istasyonda zarar oluşurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KORKU DOLU O ANLARI ANLATTILAR

DHA'da yer alan habere göre görüntülerde, aniden alev çıkan dolum pompasında, pompa görevlisi ile otomobil sürücüsü kaçarak uzaklaştığı görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan pompa görevlisi ile otomobil sürücüsü korku dolu anları anlattı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

Güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan pompa görevlisi Sezai Kaya, "Araca yakıt doldururken, aniden alev aldı, yangın çıktı. Ne olduğunu anlayamadım. O anki can havliyle uzaklaştık. Sürücüyü de uzaklaştırdık. Beraber kaçtık, itfaiye geldi söndürdü. Araştırma sürüyor, yangının çıkış nedeni belli olacak. 4 yıldır bu işi yapıyorum; ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Çok korktum" dedi.

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Yangın sırasında akaryakıt dolumu yapılan otomobilin sürücü Ahmet Bahadır da, "Anlık bir olay, bir şey anlamadık. Küçük çaplı patlama ardından alevler yükseldi. O anda hiçbir şey düşünmeyip, güvenli bölgeye kaçamaya çalıştık. Faciadan dönüldü, Allah beterinden saklasın. Daha dikkatli olunmalı.

"KALBİM DURACAK GİBİ OLDU"

Kalbim duracak gibi oldu, halen kendimi toparlayamadım. Şoku atlatamadım. Araçta hasar oldu, ama şükürler olsun kimseye bir şey olmadı. Cana geleceğine mala gelsin" diye konuştu.

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