Güncel akaryakıt fiyatları: Bu hafta benzine ya da motorine indirim veya zam var mı?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son günlerde yaşanan düşüşler, araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşturdu. Akaryakıt fiyatlarının lojistik ve taşımacılık sektöründeki maliyetlere doğrudan yansıması, bu gelişmeleri daha da önemli hale getiriyor. Peki, motorin ve benzinde indirime gidilecek mi? İşte 30 Ocak itibarıyla güncel akaryakıt fiyat listesi...
Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan üst üste indirim ve zamlardan sonra akaryakıt fiyatları dikkat çekti. Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne oldu, indirim veya zam var mı? İşte 30 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YA DA ZAM YAPILACAK MI?
Benzin ve motorin için herhangi bir indirim ve zam beklentisi şu an için bulunmuyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46,11 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 47,20 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,57 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46,27 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 47,30 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,14 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 46,81 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 47,96 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 26,08 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 47,20 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 48,38 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 25,99 TL