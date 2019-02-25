26 Şubat'ta geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 28, benzin grubunda 17 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre fiyat artışları pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Benzinin litresi son olarak 19 Şubat'ta 27 kuruş zamlanmıştı.

Zamla benzinin litresi Ankara'da 6.61 liraya, İstanbul’da 6.54 liraya, İzmir’de 6.59 liraya yükselecek. Motorinin litresi İstanbul'da 6.33 lira, İzmir'de 6.37 lira, Ankara'da 6.37 lira olacak.

Türkiye’de, akaryakıt fiyatı hesaplanırken, üç temel veriye bakılıyor. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatı (motorin ve benzinin) ve dolar kuru. Bunlardaki artış, pompaya zam olarak yansıyor. Tersi durumda fiyatlar düşüyor. Son dönemde Brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Dolar kurunda da yukarı doğru hareket gözleniyor. Uluslar arası piyasalarda motorin fiyatı, ton başına 575 dolardan 630 dolara çıktı. Benzinin de ton fiyatı, 566 dolardan 593 dolara yükseldi. Brent petrol fiyatı da 67 doları aştı. Bu gelişmeler, motorin ve benzinde zam baskısı oluşturdu.