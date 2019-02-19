Hangi ülkede benzin ne kadar?

Giriş: 19.02.2019 - 10:59 | Güncelleme:  Genel

Türkiye'de benzinin litresi gece yarısından itibaren 27 kuruş zamlandı. Benzin fiyatları 2018 yılında dünya genelinde düşmüştü. Fiyatlar 2018 yılının son çeyreğinde ortalamanın yüzde 9 altına indi. Peki Bloomberg'in "Dünyadaki Benzin Fiyatları: Doldurmanın Gerçek Maliyeti" raporuna göre benzini hangi ülke ne kadara kullanıyor? İşte en pahalıdan, en ucuza benzin kullanan 61 ülke ve Türkiye'nin yeri

  • 1Hangi ülkede benzin ne kadar?
    1|63

    Benzin fiyatları dünya genelinde düştü. Fiyatlar 2018 yılının son çeyreğinde ortalamanın yüzde 9 altına inerken ülkeden ülkeye fiyatlamalar da değişti. Peki Bloomberg'in "Dünyadaki Benzin Fiyatları: Doldurmanın Gerçek Maliyeti" raporuna göre benzini hangi ülke ne kadara kullanıyor? İşte en pahalıdan, en ucuza benzin kullanan 61 ülke

  • 2Hangi ülkede benzin ne kadar?
    2|63

    1. HONG KONG $2.01

  • 3Hangi ülkede benzin ne kadar?
    3|63

    2. NORVEÇ $1.82

  • 4Hangi ülkede benzin ne kadar?
    4|63

    3. İTALYA $1.74

  • 5Hangi ülkede benzin ne kadar?
    5|63

    4. YUNANİSTAN $1.72

  • 6Hangi ülkede benzin ne kadar?
    6|63

    5. HOLLANDA $1.71

  • 7Hangi ülkede benzin ne kadar?
    7|63

    6. DANİMARKA $1.70

  • 8Hangi ülkede benzin ne kadar?
    8|63

    7. İSRAİL $1.66

  • 9Hangi ülkede benzin ne kadar?
    9|63

    8. FİNLANDİYA $1.63

  • 10Hangi ülkede benzin ne kadar?
    10|63

    9. İSVEÇ $1.62

  • 11Hangi ülkede benzin ne kadar?
    11|63

    10. PORTEKİZ $1.61

  • 12Hangi ülkede benzin ne kadar?
    12|63

    11. FRANSA $1.61

  • 13Hangi ülkede benzin ne kadar?
    13|63

    12. İSVİÇRE $1.59

  • 14Hangi ülkede benzin ne kadar?
    14|63

    13. ALMANYA $1.57

  • 15Hangi ülkede benzin ne kadar?
    15|63

    14. MALTA $1.56

  • 16Hangi ülkede benzin ne kadar?
    16|63

    15. İRLANDA $1.55

  • 17Hangi ülkede benzin ne kadar?
    17|63

    16. BİRLEŞİK KRALLIK $1.54

  • 18Hangi ülkede benzin ne kadar?
    18|63

    17. SİNGAPUR $1.53

  • 19Hangi ülkede benzin ne kadar?
    19|63

    18. BELÇİKA $1.48

  • 20Hangi ülkede benzin ne kadar?
    20|63

    19. ESTONYA $1.45

  • 21Hangi ülkede benzin ne kadar?
    21|63

    20. SLOVAKYA $1.44

  • 22Hangi ülkede benzin ne kadar?
    22|63

    21. YENİ ZELANDA $1.43

  • 23Hangi ülkede benzin ne kadar?
    23|63

    22. ÇEK CUMHURİYETİ $1.41

  • 24Hangi ülkede benzin ne kadar?
    24|63

    23. SLOVENYA $1.40

  • 25Hangi ülkede benzin ne kadar?
    25|63

    24. AVUSTURYA $1.39

  • 26Hangi ülkede benzin ne kadar?
    26|63

    25. LETONYA $1.37

  • 27Hangi ülkede benzin ne kadar?
    27|63

    26. HIRVATİSTAN $1.36

  • 28Hangi ülkede benzin ne kadar?
    28|63

    27. İSPANYA $1.35

  • 29Hangi ülkede benzin ne kadar?
    29|63

    28. POLONYA $1.30

  • 30Hangi ülkede benzin ne kadar?
    30|63

    29. KIBRIS $1.28

  • 31Hangi ülkede benzin ne kadar?
    31|63

    30. JAPONYA $1.28

  • 32Hangi ülkede benzin ne kadar?
    32|63

    31. LÜKSEMBURG $1.27

  • 33Hangi ülkede benzin ne kadar?
    33|63

    32. MACARİSTAN $1.27

  • 34Hangi ülkede benzin ne kadar?
    34|63

    33. LİTVANYA $1.25

  • 35Hangi ülkede benzin ne kadar?
    35|63

    34. GÜNEY KORE $1.24

  • 36Hangi ülkede benzin ne kadar?
    36|63

    35. ROMANYA $1.24

  • 37Hangi ülkede benzin ne kadar?
    37|63

    36. ŞİLİ $1.23

  • 38Hangi ülkede benzin ne kadar?
    38|63

    37. BULGARİSTAN $1.15

  • 39Hangi ülkede benzin ne kadar?
    39|63

    38. BREZİLYA $1.12

  • 40Hangi ülkede benzin ne kadar?
    40|63

    39. TÜRKİYE $1.12

  • 41Hangi ülkede benzin ne kadar?
    41|63

    40. ARJANTİN $1.08

  • 42Hangi ülkede benzin ne kadar?
    42|63

    41. ÇİN $1.04

  • 43Hangi ülkede benzin ne kadar?
    43|63

    42. MEKSİKA $1.04

  • 44Hangi ülkede benzin ne kadar?
    44|63

    43. GÜNEY AFRİKA $1.04

  • 45Hangi ülkede benzin ne kadar?
    45|63

    44. TAYLAND $1.04

  • 46Hangi ülkede benzin ne kadar?
    46|63

    45. HİNDİSTAN $1.02

  • 47Hangi ülkede benzin ne kadar?
    47|63

    46. FİLİPİNLER $0.95

  • 48Hangi ülkede benzin ne kadar?
    48|63

    47. AVUSTRALYA $0.92

  • 49Hangi ülkede benzin ne kadar?
    49|63

    48. KANADA $0.90

  • 50Hangi ülkede benzin ne kadar?
    50|63

    49. ENDONEZYA $0.74

  • 51Hangi ülkede benzin ne kadar?
    51|63

    50. KOLOMBİYA $0.74

  • 52Hangi ülkede benzin ne kadar?
    52|63

    51. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ $0.69

  • 53Hangi ülkede benzin ne kadar?
    53|63

    52. PAKİSTAN $0.69

  • 54Hangi ülkede benzin ne kadar?
    54|63

    53. RUSYA $0.66

  • 55Hangi ülkede benzin ne kadar?
    55|63

    54. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ $0.59

  • 56Hangi ülkede benzin ne kadar?
    56|63

    55. SUUDİ ARABİSTAN $0.54

  • 57Hangi ülkede benzin ne kadar?
    57|63

    56. MALEZYA $0.53

  • 58Hangi ülkede benzin ne kadar?
    58|63

    57. MISIR $0.43

  • 59Hangi ülkede benzin ne kadar?
    59|63

    58. NİJERYA $0.41

  • 60Hangi ülkede benzin ne kadar?
    60|63

    59. KUVEYT $0.35

  • 61Hangi ülkede benzin ne kadar?
    61|63

    60. İRAN $0.14

  • 62Hangi ülkede benzin ne kadar?
    62|63

    61. VENEZUELA $0.01

  • 63Hangi ülkede benzin ne kadar?
    63|63

    Fiyatlar, globalpetrolprices sitesinin her çeyreğin son haftasında yayımladığı 95 oktan benzin fiyatları baz alınarak oluşturulmuştur ve Nisan 2018 tarihinden 2018 sonuna dek olan süreci kapsamaktadır. 

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