Hangi ülkede benzin ne kadar?

Türkiye'de benzinin litresi gece yarısından itibaren 27 kuruş zamlandı. Benzin fiyatları 2018 yılında dünya genelinde düşmüştü. Fiyatlar 2018 yılının son çeyreğinde ortalamanın yüzde 9 altına indi. Peki Bloomberg'in "Dünyadaki Benzin Fiyatları: Doldurmanın Gerçek Maliyeti" raporuna göre benzini hangi ülke ne kadara kullanıyor? İşte en pahalıdan, en ucuza benzin kullanan 61 ülke ve Türkiye'nin yeri