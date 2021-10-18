Akaryakıt alışverişi yapacakların gündeminden düşmeyen benzin ve motorin zammı dün gece yarısından sonra fiyatlara yansıdı. İşte gelen son zamdan sonra benzin ve motorinin litre fiyatı

BENZİNE VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Motorinin litre fiyatına 41 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 14 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zamların pompa fiyatına 15 Ekim'den itibaren yansıyacağını duyurdu.

EPGİS ayrıca benzinin litre fiyatında 23 kuruş artış olduğunu ancak bu artışın eşel mobil sistemi kapsamından ÖTV'den karşılandığını ve pompa fiyatına yansımayacağını bildirdi.

Böylece benzinde de motorinde olduğu gibi ÖTV sıfırlanmış oldu. Bundan sonra her türlü fiyat artışı pompa fiyatına zam olarak yansıyacak.

BENZİN'İN LİTRE FİYATI NEDİR?

Son zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 7.53’ten 7.94 liraya, Ankara’da 7.61’den 8.02 liraya, İzmir’de 7.62’den 8.03 liraya yükseliyor. Fiyatlar yerler ve şirketler arasında farklılıklar gösteriyor.

Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükseliyor.