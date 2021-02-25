Brent petrol ile uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları artıyor. İç piyasada da dolar kuru yukarı yönlü hamle yaptı. Bu durum, akaryakıtta peş peşe zammı gündeme getirdi. 18 kuruş zamlanan motorinde, 24 saat arayla bu kez 11 kuruş artış bekleniyor. Benzinde de 25 kuruş artış hesaplanıyor.



Devlet, “eşel mobil” uyarınca benzin, motorin ve otogazda zam ihtiyacını, ÖTV’den karşılıyor. Böylece, pompa satış fiyatları “sabit” tutuluyor, fiyat değişmiyor. Devletin, halen benzinde 53, motorinde 59 kuruş ÖTV’den alacağı bulunuyor. Devletin, yeni zamla birlikte motorinde ÖTV alacağı 70 kuruşa çıkacak. Benzinde de hafta sonu beklenen 25 kuruş zamla ÖTV alacağı, 78 kuruş olacak.

Zamlar yansıtılsaydı benzin yeni bir rekor kıracak ve litresi 8 TL’yi aşacaktı. Motorin de 7.5 TL’ye yaklaşacaktı. İstanbul’da, (Avrupa yakasında) benzinin litresi 7 TL 23 kuruş, motorinin 6 TL 61 kuruş. Ankara’da, benzin 7 TL 31 kuruş, motorin 6 TL 68 kuruş. İzmir’de benzin 7 TL 35 kuruş, motorin 6 TL 75 kuruş. Katkılı ürünler, 4 kuruş daha pahalı.