Son dakika: Benzine zam geldi! Benzin fiyatları en kadar?

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)'ten yapılan açıklamada; "12/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 19 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi

Ankara'da ortalama 6,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,77 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 7,02 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.