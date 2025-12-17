Habertürk
Habertürk
        Benzine bir indirim daha! Benzine indirim ne zaman gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 17 Aralık güncel benzin fiyatları

        Benzine bir indirim daha! Benzinin litresi ne kadar oldu, kaç TL?

        Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak benzin, motorin ve LPG fiyatları değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları döviz kurundaki hareketlilik ve vergi artışlarından da etkileniyor. Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Bu düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor. Son olarak 16 Aralık'ta benzinin litre fiyatına yaklaşık 2 liralık indirim uygulanmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzine bir indirim daha geldi. Peki, benzinin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 17 Aralık 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 00:54 Güncelleme: 17.12.2025 - 00:54
        1

        Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına yaklaşık 2 TL'lik indirim uygulanmıştı. Sektör temsilcileri benzine bir indirim daha geleceğini belirtti. Peki, benzine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 16 Aralık 2025 güncel benzin fiyatları...

        2

        PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

        Dün 61,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,21 dolardan tamamladı.

        Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 60,06 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,36 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki düşüşte, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına varılabileceğine dair iyimserlik etkili oldu.

        Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. 16 Aralık Salı günü benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 95 kuruş indirim yapıldı.

        3

        BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA BEKLENİYOR

        Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 17 Aralık 2025 Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 83 kuruş daha indirim gelecek.

        İndirim sonrası benzinin litre fiyatı; İstanbul'da 51,72 liraya, Ankara'da 52,57 liraya, İzmir'de ise 52,91 liraya gerileyecek.

        Böylece bu hafta benzin fiyatları yüzde 5,5'i aşan indirim görmüş olacak.

        4

        16 ARALIK 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 52.55 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.15 TL

        LPG litre fiyatı: 28.51 TL

        5

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 52.38 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.98 TL

        LPG litre fiyatı: 27.88 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 53.40 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.17 TL

        LPG litre fiyatı: 28.40 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 53.74 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.51 TL

        LPG litre fiyatı: 28.33 TL

        8

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 53.55 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

        LPG litre fiyatı: 27.88 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
