Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına yaklaşık 2 TL'lik indirim uygulanmıştı. Sektör temsilcileri benzine bir indirim daha geleceğini belirtti. Peki, benzine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 16 Aralık 2025 güncel benzin fiyatları...