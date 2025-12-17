Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple güncel otogaz, motorin ve benzin fiyatları yakından takip ediliyor. 16 Aralık’ta akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 95 kuruş indirim gelmişti. Benzine bir indirim daha yapıldı. Peki, benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte, 17 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları...