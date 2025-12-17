Benzine bir indirim daha geldi, tabela değişti! İşte 17 Aralık 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları
Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere 16 Aralık'ta akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına yaklaşık 2 lira indirim yapılmıştı. Bugün benzine bir indirim daha geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı. Peki, benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 17 Aralık 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple güncel otogaz, motorin ve benzin fiyatları yakından takip ediliyor. 16 Aralık’ta akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 95 kuruş indirim gelmişti. Benzine bir indirim daha yapıldı. Peki, benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte, 17 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve rafineri marjlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Benzinin litre fiyatına ortalama 77 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 17 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla tabelalara yansıdı.
MOTORİN VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Motorin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
17 ARALIK 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 51.78 TL
Motorin litre fiyatı: 53.18 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 51.61 TL
Motorin litre fiyatı: 53.01 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 52.63 TL
Motorin litre fiyatı: 54.19 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 52.99 TL
Motorin litre fiyatı: 54.56 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL
Bursa
Benzin litre fiyatı: 52.78 TL
Motorin litre fiyatı: 54.15 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.