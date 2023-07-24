Benzin fiyatlarına zam yolda! 24 Temmuz benzin ve motorin fiyatları
Benzin fiyatlarına yeni zam yolda. ÖTV zammı ve peşine 21 Temmuz Cuma günü akaryakıt fiyatlarına gelen zammın ardından şimdi de benzin fiyatlarına zam yolda. Peki, benzin fiyatlarına zam ne zaman gelecek? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar ve güncel benzin fiyatları...
Motorin ve benzin fiyatlarına ÖTV artışıyla birlikte gelen zammın ardından Cuma günü de motorin ve benzin fiyatlarına zam geldi. Son zamların ardından gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarına çevrilmiş durumda. Peki, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel motorin ve benzin fiyatları...
YENİ ZAM KAPIDA!
Benzin fiyatlarına 25 Temmuz salı gününden itibaren 2 lira zam gelmesi bekleniyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 TEMMUZ 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 33,81 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 33,87 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 34,37 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL
İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 34,49 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL