Benzinli vahşette sevgilinin cezasında yeni gelişme! 0:00 / 0:00

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sevgilisini yakarak ölümüne neden olan cinayet zanlısının cezası onanarak kesinleşti.



Korkunç olay, 10 Ağustos 2020 tarihinde ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana gelmişti. İHA'nın haberine göre, adreste yangın olayının bildirilmesi üzerine Soner Durgun (22) ile sevgilisi Merve Yeşiltaş (31), 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri tarafından hastanede Soner Durgun ile yapılan sorguda şahsın, Merve Yeşiltaş ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, ağaç kesme motorunun benzini ile hem Merve Yeşiltaş'ı hem de kendisini yaktığını beyan etti.

MERVE MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan kadın ve şahıs, Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Soner Durgun ise taburcu olduktan sonra yargılanmaya başladı.

'CANAVARCA HİSLE KASTEN ÖLDÜRMÜ SUÇU'

Sevgilisini yakarak öldüren sanık Soner Durgun hakkında, 30 Nisan 2021 tarihinde Mahkeme Başkanı Erdem Oğuz Özer Başkanlığındaki Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Canavarca hisle kasten öldürme suçundan' hiçbir takdiri indirim uygulanmayarak üst hadden olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile birlikte tutukluluğun devamına karar verilmişti.

HEM İSTİNAF HEM DE YARGITAY ONADI

Karar, bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde hem istinaf mahkemesi hem de Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Cinayet zanlısı indirim olmadan üst hadden ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılacak.