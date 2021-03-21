Mübarek üç aylardan Şaban ayına girdik. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Berat kandili Ramazan ayının müjdecisidir. Peki Berat kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Berat kandili hakkında merak edilen detaylar...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).