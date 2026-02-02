Berat Kandili anlamı, önemi ile fazileti: Berat Kandili anlamı nedir?
İslam dünyasında manevi değeri büyük olan Berat Kandili gündeme geldi. Günahların bağışlanması ve rahmete erişme umuduyla idrak edilen bu mübarek gece ile, "Berat Kandili'nin anlamı ve önemi nedir?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Gecesi'nde yaşandığına inanılan olaylar ve bu gecenin fazileti, milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
Berat Kandili ile kandilin dini ve manevi boyutuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Affın ve bağışlanmanın müjdelendiği bu özel gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, Berat Gecesi’nin İslam’daki yeri ve önemine odaklanıyor. 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek olan Berat Kandili’nde ne olduğu, neden önemli kabul edildiği ve faziletleri merak konusu olmaya devam ediyor. İşte merak edilen sorular ve yanıtları...
BERAT KANDİLİ’NİN ANLAMI ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.
Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.
BERAT GECESİ'NDE NE OLMUŞTUR?
Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.
Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.
Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ'ya arz olunur.
Peygamberimiz, "Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar." buyurmuştur.
BERAT NE DEMEKTİR?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da Berae kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi Beraet şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.
Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.