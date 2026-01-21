Berat Kandili ne zaman? Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Berat Kandili hangi güne denk geliyor?
Berat Kandili için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası için en önemli günler arasında yer alan Berat Kandili'ni ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu. Peki, Berat Kandili ne zaman? Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Berat Kandili hangi güne denk geliyor?
Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, yılın üçüncü kandilini bekleyen ve dini vazifelerini yerine getirmek isteyen yüz binlerce vatandaşın sorguladığı konular arasında yer alıyor. Berat Kandili, bu yıl yine bol ibadet ve dualarla geçirilecek. Peki, 2026 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne?
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.
2026 KANDİL TARİHLERİ
2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili
16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi
24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili
BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ
Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir hadisi vardır:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)
Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.