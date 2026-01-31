Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte? Diyanet kandil günleri takvimi 2026
Berat Kandili ne zaman idrak edilecek belli oldu. 'İki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması' anlamlarına gelen 'Beraet' kelimesiyle anılan bu gece bağışlanma ve tövbe ile anlamlanıyor. Müslümanlar ibadete yönelecekleri günü beklemeye başladı. Peki; Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte?
İslam aleminin heyecanla beklediği Berat Kandili 2026 yılı için tarih araştırılırken gözler Diyanet takvimine dönmüş durumda. 'Temize çıkma' anlamındaki kelimenin ismini verdiği önemli gece heyecanla bekleniyor. Peki, 2026 Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili bu sene 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek.
2026 KANDİL TARİHLERİ
2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili
16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi
24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili
BERAT GECESİ'NİN MANEVİ ANLAMI
Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi için kullanılan bir tabir olup halk arasında "Berat Gecesi" olarak anılır. Bu gece, Müslümanlar tarafından rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak kabul edilir. Yapılan duaların kabul edildiğine, samimi tövbelerin karşılıksız kalmadığına inanılır.
Hz. Peygamber (s.a.v) bir hadisinde şu müjdeyi vermiştir:
"Allah Teâlâ, Şaban'ın 15. gecesi dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar."
(İbn Mâce, İkâme, 191)
BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
Tövbe etmek: Bu gecenin özü affedilme olduğu için müslümanlar bolca tövbe ve istiğfar etmeli.
Kur’an-ı Kerim okumak: Kur’an-ı Kerim, Berat Gecesi’nde Allah katından dünya semasına toplu halde indirilmiştir. Daha sonra ise Peygamber Efendimiz’e (sav) yirmi üç yıl boyunca parça parça gönderilmiştir. Bu yüzden bolca Kur’an okumak çok kıymetlidir.
Oruç tutmak: Peygamber Efendimiz’in (sav), Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayı olarak biliniyor. Şaban ayının 15. gününde oruç tutmak faziletli kabul edilir.
Kaza ve Nafile namazı kılmak: Bu gecede kılınabilecek nafile namazlar arasında 6, 12 ya da 100 rekatlık namazlar bulunuyor. Özellikle "Salatü'l-Hayr" adını taşıyan 100 rekatlık namaz, her rekatta bir Fatiha ve on İhlas suresi okunarak kılınır.
Salavat getirmek: Peygamber Efendimize (sav) salavat getirmek kalpleri huzurla doldur.
Sadaka vermek: Allah yolunda sadaka vermek, kişiyi pek çok tehlike ve belalardan korur.