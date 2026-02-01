Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Diyanet ile Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Berat Kandili Gecesi tesbihatı

        Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri: Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

        Berat Kandili'nin bereketiyle dolu gecesi ile, ibadetlerini artırmak isteyenler zikir ve tesbihlere yöneliyor. Günahların affı ve duaların kabulü için büyük bir önem verilen bu mübarek gecede, Müslümanlar kalplerini arındırmak ve manevi huzuru yakalamak için ellerini semaya açıyor. Peki, Berat Kandili'nde hangi zikirler çekilir, hangi tesbihler tavsiye edilir? İşte kandil gecesini ihya etmek isteyenler için öne çıkan ibadetler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 18:19 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mübarek üç ayların en anlamlı duraklarından biri olan Berat Kandili, manevi iklimiyle gönülleri sarıyor. Rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak kabul edilen bu özel zaman diliminde, milyonlarca kişi ibadetlerine yoğunlaşıyor. Kandilin ruhuna uygun zikir ve duaları araştıranlar ise “Berat Kandili’nde hangi tesbihler çekilmeli?” sorusuna yanıt arıyor. İşte kandil gecesinde yapılabilecek ibadetlere dair detaylar…

        2

        BERAT KANDİLİ 2026 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Berat Kandili bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

        3

        BERAT NE DEMEK?

        Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berât, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

        4

        BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

        Berat Kandilinde “Bin adet Estağfirullah El Azim”, “Bin 1 adet ihlas Suresi”, “Bin adet La İlahe İllallah”, “Bin adet Salavat”, “Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil”, “Yüz adet Besmele”, “129 Adet Ya Latif” zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

        5

        BERAT KANDİLİ GECESİ TESBİHLERİ NELER?

        Bin adet Salavat

        Bin adet La İlahe İllallah

        Bin adet Estağfirullah El Azim

        Bin 1 adet ihlas Suresi

        Yüz adet Besmele

        Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

        129 Adet Ya Latif

        6

        BERAT KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

        Allah,

        Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,

        Allahu ekber,

        Elhamdülillâh,

        Estağfirullah,

        Lâ ilâe illallah,

        Sübhànallah,

        Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

        Berat Kandilinde “Bin adet Estağfirullah El Azim”, “Bin 1 adet ihlas Suresi”, “Bin adet La İlahe İllallah”, “Bin adet Salavat”, “Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil”, “Yüz adet Besmele”, “129 Adet Ya Latif” zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

        7

        ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

        Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

        Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

        Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

        11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

        8

        21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

        Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

        Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

        Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme