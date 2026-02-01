Mübarek üç ayların en anlamlı duraklarından biri olan Berat Kandili, manevi iklimiyle gönülleri sarıyor. Rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak kabul edilen bu özel zaman diliminde, milyonlarca kişi ibadetlerine yoğunlaşıyor. Kandilin ruhuna uygun zikir ve duaları araştıranlar ise “Berat Kandili’nde hangi tesbihler çekilmeli?” sorusuna yanıt arıyor. İşte kandil gecesinde yapılabilecek ibadetlere dair detaylar…