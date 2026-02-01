Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri: Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
Berat Kandili'nin bereketiyle dolu gecesi ile, ibadetlerini artırmak isteyenler zikir ve tesbihlere yöneliyor. Günahların affı ve duaların kabulü için büyük bir önem verilen bu mübarek gecede, Müslümanlar kalplerini arındırmak ve manevi huzuru yakalamak için ellerini semaya açıyor. Peki, Berat Kandili'nde hangi zikirler çekilir, hangi tesbihler tavsiye edilir? İşte kandil gecesini ihya etmek isteyenler için öne çıkan ibadetler…
Mübarek üç ayların en anlamlı duraklarından biri olan Berat Kandili, manevi iklimiyle gönülleri sarıyor. Rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak kabul edilen bu özel zaman diliminde, milyonlarca kişi ibadetlerine yoğunlaşıyor. Kandilin ruhuna uygun zikir ve duaları araştıranlar ise “Berat Kandili’nde hangi tesbihler çekilmeli?” sorusuna yanıt arıyor. İşte kandil gecesinde yapılabilecek ibadetlere dair detaylar…
BERAT KANDİLİ 2026 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Berat Kandili bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berât, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.
BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER
Berat Kandilinde “Bin adet Estağfirullah El Azim”, “Bin 1 adet ihlas Suresi”, “Bin adet La İlahe İllallah”, “Bin adet Salavat”, “Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil”, “Yüz adet Besmele”, “129 Adet Ya Latif” zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
BERAT KANDİLİ GECESİ TESBİHLERİ NELER?
BERAT KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ
Allah,
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,
Allahu ekber,
Elhamdülillâh,
Estağfirullah,
Lâ ilâe illallah,
Sübhànallah,
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER
Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü
Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü
Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü
11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü
21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.
Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"
Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"
Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.