Yeni korona virüsü tedbirleri kapsamında eni yasak ve kısıtlamalar geldi. Kısıtlamalar arasında berber ve kuaför çalışma saatleriyle ilgili düzenleme de yer alıyor. Peki, berber ve kuaförler saat kaçta kapanacak? İşte, berlerin çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenleme...

KUAFÖR VE BERBERLER ÇALIŞMA SAATLERİ



İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen detaya göre,



"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde; Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir." denildi.