Berç Polat'tan 'Believe in You' - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 'Love of My Life' single'ını çıkaran Berç Polat, dinleyicilerine yeni çalışması 'Believe in You' şarkısının teaser'ını hayranlarının beğenisine sundu.

Polat, sosyal medya hesabından 'Believe in You' şarkısının yakın zamanda müzikseverlerle buluşturacağını duyurdu. Berç Polat, şarkıya çektiği renkli klibin teaser'ını da paylaştı.