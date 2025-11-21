‘Bereketli Topraklar’ın 4'üncü bölümden yeni tanıtım

SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi ‘Bereketli Topraklar’, pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümüyle heyecanı ve gerilimi zirveye taşıyacak.

İşte 'Bereketli Topraklar’ın 4'üncü bölüm 2'nci tanıtımı

Yayınlanan yeni tanıtımda, Tarık Savcı’nın dosyasının Ömer Bereketoğlu tarafından araştırıldığını öğrenen Savcı Nevin, dosyanın izini sürmekte ısrar ederek Ömer’i köşeye sıkıştırıyor. Ömer’in, topraklarını ele geçirmek isteyen Murat’la yüzleşmesi tansiyonu yükseltirken, beklenmedik bu karşılaşma gergin anlara sahne oluyor. Bekir ise Karaca’yı Salih Bereketoğlu ile birlikte görünce öfkesine hâkim olamıyor ve Salih ile bir kez daha karşı karşıya geliyor. Savcı Nevin’in hem Ömer hem de Zehra üzerindeki baskısı ise iki aileyi de zor bir sürecin içine sürüklüyor.

'Bereketli Topraklar’ın kadrosunda; Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor.