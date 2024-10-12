Beren Saat, dans ederek Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı
Beren Saat, sosyal medya hesabından bir kız çocuğuyla dans ettiği eğlenceli anları paylaşarak 'Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı
Dün, 'Dünya Kız Çocukları Günü' kapsamında ünlü isimlerden paylaşımlar gelmişti. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Beren Saat'ti.
Saat, sosyal medya hesabından küçük bir kız çocuğuyla dans ettiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Kız çocukları eşit, güvende ve mutlu olduğunda; yaratıcı enerjileriyle bize liderlik edebilir, hayatımızı renklendirebilir ve geleceğimize dair umudumuzu artırabilirler. Tüm kız çocuklarının Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Melinoş tarafından koreografi hazırlandı"
Fotoğraflar: Instagram