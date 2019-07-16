Oyuncu ve komedyen Eser Yeneler, Miss Turkey 2015'te dördüncü seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz günlerde Kilyos'ta bir çok ünlü ismin de katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti.

Son günlerde sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan yaşlandırma tekniğini Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de kullandı. Eşi Eser Yenenler'i yaşlandıran güzel manken, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Ben senin evde kalmışlığını sevdim aşkım" notunu düştü.

"BEBEĞİ TAŞIMAMA YARDIMCI BİR BEY"

Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde elbise denerken çektiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Anne olmaya hazırlanan Yenenler'in belirginleşen göbeği dikkat çekmişti. Eşinin paylaşımından kısa bir süre sonra Eser Yenenler de eşinin benzeri bir pozu sosyal medyada yayınlamıştı. Berfu Yenenler de eşinin fotoğrafını kendi sayfasında, "Bebeği taşımama yardımcı bir bey" notuyla paylaşmıştı.