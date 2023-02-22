Berfu Yenenler: 1999 depreminde 4 yaşındaydım, çocukları çok iyi anlıyorum

"1999 DEPREMİNDE 4 YAŞINDAYDIM"

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Berfu Yenenler, "Ben İzmitliyim, 1999 depreminde 4 yaşındaydım. Olan biten karmaşayı 4 yaşında bir çocuk olarak yaşadım. O yüzden şimdi de en iyi çocukları anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.