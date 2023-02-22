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Berfu Yenenler: 1999 depreminde 4 yaşındaydım, çocukları çok iyi anlıyorum

On binlerce kişinin yaşamını yitirdiği yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Malatya'ya gitti. Afet bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtan Berfu Yenenler, "Ben İzmitliyim, 1999 depreminde 4 yaşındaydım. Olan biten karmaşayı 4 yaşında bir çocuk olarak yaşadım. O yüzden şimdi de en iyi çocukları anlayabiliyorum" diye konuştu

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  • Berfu Yenenler, Malatya'da: 1999 depreminde 4 yaşındaydım, çocukları çok iyi anlıyorum

    Türkiye'yi yasa boğan, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
  • Berfu Yenenler, Malatya'da: 1999 depreminde 4 yaşındaydım, çocukları çok iyi anlıyorum

    ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITMAK İÇİN AFET BÖLGESİNE GİTTİ

    On binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremlerin ardından Eser - Berfu Yenenler çifti de depremzedeler için kolları sıvadı. Berfu Yenenler, çocuklara oyuncak dağıtmak için soluğu Malatya'da aldı. 

  • "EMANETİMİ TESLİM ETTİM"

    Afet bölgesinde bulunan Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'in en sevdiği oyuncağını bir depremzede çocuğa verdiği anları "Emanetimi teslim ettim" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. 
  • Berfu Yenenler, Malatya'da: 1999 depreminde 4 yaşındaydım, çocukları çok iyi anlıyorum

    "1999 DEPREMİNDE 4 YAŞINDAYDIM"

    Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Berfu Yenenler, "Ben İzmitliyim, 1999 depreminde 4 yaşındaydım. Olan biten karmaşayı 4 yaşında bir çocuk olarak yaşadım. O yüzden şimdi de en iyi çocukları anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.
  • Berfu Yenenler, Malatya'da: 1999 depreminde 4 yaşındaydım, çocukları çok iyi anlıyorum

    "FAALİYETE BAŞLAMALARINI BEKLEDİM"

    Berfu Yenenler, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: 2 gün boyunca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Malatya'daki çadır kentteki Ateşböceği'ndeydik. Ben de eski TEGV gönüllüsüyüm, Ateşböceği TIR'larının deprem bölgelerinde faaliyete başlamalarını bekledim gidebilmek için... İnşallah gitmeye de devam edeceğim.
  • Berfu Yenenler, Malatya'da: 1999 depreminde 4 yaşındaydım, çocukları çok iyi anlıyorum

    "ÇABALAMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

    Ayrıca "Elimden fazlası gelirse onu da yapmaya devam edeceğim" diyen Berfu Yenenler, ardından "Ne zaman iyileşiriz, iyileşebilir miyiz bilmem; ama birlikte çabalamaya devam etmeliyiz, onu biliyorum" ifadelerini kullandı.

  • DEPREMDE KURTARILAN KÖPEKLERİ SAHİPLENMİŞLERDİ

    Öte yandan 2019'da evlenen Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan Eser - Berfu Yenenler çifti, geçtiğimiz günlerde de enkazdan kurtarılan, ailelerini kaybeden iki köpeği sahiplenmişti. 
  • Berfu Yenenler, Malatya'da: 1999 depreminde 4 yaşındaydım, çocukları çok iyi anlıyorum

    "EVİMİZİ AÇTIK"

    Berfu Yenenler, ailesi ve köpeklerle birlikte çekilen videosunu "Malatya'da enkazdan çıkan, ailesini kaybetmiş iki dünya tatlısı köpeğe evimizi açtık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inanıyorum. Böyle böyle elimizden ne gelirse ne yapabilirsek yapmaya devam edeceğiz" notuyla yayınlamıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, AA

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