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        Bergüzar Korel: Her akşam dondurma yediğim tatil

        8 ayda 25 kilo vererek formuna kavuşan Bergüzar Korel, tatilinden kesitleri paylaşmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 27.05.2025 - 18:20
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        "Her akşam dondurma yediğim tatil"
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        Bergüzar Korel, tatil sezonunu açtı. Havaların ısınmasıyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkaran oyuncu, tatilden kesitlerini paylaşmayı sürdürüyor.

        Ünlü oyuncu, yeni paylaşımına; "Aşırı yediğim, feci ve komik bir şekilde yandığım, bebelerimle koyun koyuna erkenden uyuduğum, her akşam dondurma yediğim, yasemin kokularıyla uyandığım bir tatil" notunu düştü.

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        #Bergüzar Korel
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