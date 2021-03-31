TWITTER'A ŞİKAYETTE BULUNDU

Korel'in 2020 yılı yaz aylarında kendisine gönderilen çeşitli mesajlarla Twitter'da ismi ve fotoğrafı kullanılarak açılmış bir profil ve bu profilden çeşitli paylaşımlar yapıldığını öğrendiği anlatıldı.

@BerguzarOficial kullanıcı ismiyle açılan ve Korel'in fotoğrafının profil resmi olduğu hesaptan kamuoyunu meşgul eden konularda paylaşım yapılması nedeniyle rahatsızlık duyan Bergüzar Korel'in söz konusu hesabı Twitter'a şikayet ettiği ancak profilin kapatılmadığı vurgulandı.

Bunun üzerine Korel'in 21 Ağustos 2020'de Instagram'daki resmi hesabından herhangi bir Twitter hesabı bulunmadığını ve kendi ismi ve fotoğrafını kullanarak yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istediği de dilekçede yer verildi.