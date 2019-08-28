37 yaşına giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'e hayranları çok anlamlı bir hediye verdi. Dünyadaki hayranları topladıkları bağışlarla Kamboçya'da Muson yağmurları sonucu evini kaybetmiş bir aileyi sevindirdi.

Daha önceki yıllarda da 2000 tane fidanlıktan hatıra ormanı oluşturan, Afrika'da bir köye suyu kuyusu yaptıran Korel'in hayran sayfasının üyeleri bu kez de Kamboçya'da bir ev yaptırdı.

Bu sürpriz karşısında duygulanan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşatıyorsunuz bana... Yeryüzündeki tüm sözcükler anlamını yitiriyor yaptığınız güzelliklerle... Ne mutlu bana ki dünyayı güzelleştirmek için kalbini,varını,yoğunu ortaya koyan bir ailem var."

"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Öte yandan Korel, Instagram hesabından eşi Halit Ergenç'e sarılırken çekildiği bir fotoğrafı, "Ne fırtınalar kopar içimde kimse bilmez, bir sen bilirsin. Allah seni başımızdan eksik etmesin." notuyla paylaştı.