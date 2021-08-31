Bergüzar Korel: Takma karnımla delirmeceler

"Takma karnımla delirmeceler" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor. Ali ve Han adında iki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor. Instagram hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Korel, yeni bir paylaşımda bulundu.

Hamileliğinde 31. haftasında olan 39 yaşındaki oyuncu, bu kez yürüyüş yaparken çektiği videosunu yayınladı. Bergüzar Kore, gönderisinde, "Takma karnımla delirmeceler..." ifadelerini kullandı. Paylaşımda bir ara Bergüzar Korel'in kendisini arayan oğlu Han'a, "Buradayım anneciğim." diyerek, seslendiği duyuluyor.

"30 HAFTAYI DEVİRDİK BE ORTAK!"

Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de eşi Halit Ergenç ile birlikte objektif karşısına geçmişti. Ergenç ile birlikte poz veren Bergüzar Korel, gönderisine, "Yine, yeniden; 30 haftayı devirdik be ortak!" notunu düşmüştü.

"LÜTFEN AŞINIZI OLUN"

Bergüzar Korel, birkaç gün önce koronavirüs aşısı olmuştu. Pandemi dönemiyle ilgili kaygılarını da dile getiren oyuncu, "Çok yoruldum. Yoğun bakımdaki gebeler, şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi! Unutmayın, bu hastalığı çocuklar değil, biz bulaştırıyoruz. Ve onlar bizim yüzümüzden 1,5 yıldır evdeler. Öğretmenler, veliler lütfen ama lütfen aşınızı olun! Bu yavruların hayatlarından yeterince çaldık. Buna hakkımız yok!" diyerek, aşı olma çağrısında bulunmuştu.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ"

Kız çocuk dünyaya getireceğini duyuran Bergüzar Korel, bebeklerine 'Leyla' adını vereceklerini söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. 'Allah da onun gücünü verecek herhalde' diyorum." diye konuşmuştu.

"ŞOKE OLDUK!"

İptal olan dizi projesiyle alakalı da konuşan Bergüzar Korel, "Çalışmalar devam ederken doktor kontrolünde hamile olduğumu öğrendim. Halit ile beraberdik ve şoke olduk. Ondan sonra 'Böyle bir durumumuz var, devam edelim' dedik. O sırada koronavirüs vakaları çok arttı. Hem yapımcı ve yönetmenimiz çok çekindiler ve dediler ki; her türlü konforu sağlayacağız ama bunun garantisi yok. O dönem vaka sayısı 50 bine ulaşmıştı. Ara vermemiz lazımdı. Karnım çok hızlı büyümeye başladı. Fiziksel olarak projede olmam mümkün değildi. Ben de dedim ki; başka bir arkadaşımla devam edin, onlarda projeyi rafa kaldırdı." ifadelerini kullanmıştı.