Berk Oktay'dan yeni açıklama: Çarpıtılıyor

2022'de evlenen oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz yıl kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızları Mira Milena

Ancak son zamanlarda çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmiş ve Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürülmüştü.

Berk Oktay ve Gülsim Ali

Ardından Yıldız Çağrı Atiksoy'un Berk Oktay'ı sosyal medyadan takipten çıkarması da dikkat çekmişti. Ancak söylentilerden kısa bir süre sonra Berk Oktay eşi ve kızının yer aldığı fotoğrafı; "Şükür sebebim ailem" notuyla paylaşarak iddialara yanıt vermişti. Bu paylaşımın ardından Atiksoy, Oktay'ı sosyal medyadan yeniden takibe almıştı.

Aile içi fırtınalar tam duruldu derken manken Tuğçe Aral'ın evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayarak, söz konusu ismin Berk Oktay olduğunu ileri sürmüştü.

Bu iddialar üzerine Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtmişti.