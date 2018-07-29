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Müvekkilimin kendi IP numaraları üzerinden fotoğrafların paylaşımı yapıldığı iddiası hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Akıl ve mantık dışı olan bu iddia, Berk Oktay ve avukatı tarafından kasıtlı olarak basın ve yayın organlarıyla paylaşılmakta ve böylece müvekkilim aleyhine kamuoyu önünde haksız bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Hele de müvekkilimin annesine kadar bu asılsız iftiraların dillendirmesi ne hakkaniyete ne de Türk örf ve adetlerine bağdaşacak seviyededir.