Hürriyet'in haberine göre, oyuncu Berk Oktay ve boşanma davası açtığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun hackerlar tarafından ele geçirildiği iddia edilen çıplak fotoğraflarının nereden yayıldığının ortaya çıktığı iddia edilmişti.
Berk Oktay ve avukatı: 'İstanbul Siber Suçlar Şube Müdürlüğü konuyla ilişkin raporları hazırladı. Fotoğrafları Oktay'ın eşi Merve Sarapçıoğlu paylaştı" dedi.
Bu iddiaların ardından Merve Şarapçıoğlu cephesinden açıklama geldi. Şarapçıoğlu'nun avukatı: 'Tüm bu asılsız iftiralar Berk Oktay’ın sadakatsizliğine, şiddet uygulamasına rağmen eşinin kamuoyu önünde itibarı zedelenmesin diye her defasında üstünü örtmeye çalışan müvekkilimin boşanma davası açmasından kısa bir süre sonra özenle kurgulanıp davanın seyrini değiştirmeye yönelik bir algı operasyonudur.
İŞTE MERVE SARAPÇIOĞLU'NUN AVUKATININ AÇIKLAMASI
Müvekkilim Merve Şarapçıoğlu Oktay ve boşanma sürecinde olduğu eşi Berk Oktay’ın sosyal medya hesaplarının ve müvekkilimin iCloud hesabının çalınarak, mahrem fotoğraflarının paylaşılması olayı ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bazı basın ve yayın organlarında asılsız ve mesnetsiz haberler yapılmıştır.
İlgili hesaplardan yapılmış olan paylaşımlardan en büyük mağduriyeti müvekkilim yaşamış ve mahrem fotoğrafları paylaşılmıştır. Bu olayla ilgili kendisi de şikayetçi olmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ilgili soruşturma halen devam etmekte olup ilgili adli makamlar konu üzerinde çalışmaktadır. Müvekkilim de faillerin bulunarak cezalandırılması için elinden gelen yardımı yapmaktadır.
Müvekkilimin kendi IP numaraları üzerinden fotoğrafların paylaşımı yapıldığı iddiası hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Akıl ve mantık dışı olan bu iddia, Berk Oktay ve avukatı tarafından kasıtlı olarak basın ve yayın organlarıyla paylaşılmakta ve böylece müvekkilim aleyhine kamuoyu önünde haksız bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Hele de müvekkilimin annesine kadar bu asılsız iftiraların dillendirmesi ne hakkaniyete ne de Türk örf ve adetlerine bağdaşacak seviyededir.
Tüm bu asılsız iftiralar Berk Oktay’ın sadakatsizliğine, şiddet uygulamasına rağmen eşinin kamuoyu önünde itibarı zedelenmesin diye her defasında üstünü örtmeye çalışan müvekkilimin boşanma davası açmasından kısa bir süre sonra özenle kurgulanıp davanın seyrini değiştirmeye yönelik bir algı operasyonudur.
Oysaki bilindiği üzere IP numaraları, uzman kişilerce kolaylıkla manipüle edilebilecek adresler olup VPN gibi çeşitli yazılımlar kullanılarak yönlendirilmesi mümkündür. Müvekkilim aklanmak üzere gerekli incelemenin yapılabilmesi için cep telefonunu da savcılığa teslim etmiş olup, müvekkilin cep telefonu üzerinde yapılan bilişim incelemesinde soruşturmaya konu olabileceği değerlendirilen herhangi bir görüntü kaydına ya da ilgili Instagram hesaplarına dair herhangi bir veriye rastlanmamıştır.
Bu bağlamda müvekkilimin ilgili paylaşımlarla alakasının olmadığı ortaya çıkmıştır. Müvekkilim sadece ifadesine başvurulmak üzere savcılığa davet edilmiş olmasına rağmen, Berk Oktay’ın vekilince sanki kendisinin suçlu olduğu yönünde kesin ve kuvvetli delillere ulaşılmış gibi baş şüpheli olarak lanse edilmesini haysiyet cellatlığı olarak görüyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Bu olaylarla ilgili müvekkilimin aleyhine yapılan haberlerle karşı da adli süreçleri başlatmış durumdayız. İlgili haberlerle müvekkilimin masumiyet karinesi ihlal edilmiş olup kişilik hakları haksız şekilde zedelenmiştir.
Böylesine bir itibar suikastına asla izin vermeyeceğimiz bilinmelidir. Bunlarla ilgili olarak başta iftira ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçları olmak üzere her türlü hukuki haklarımızı korumak üzere ayrıca şikâyette bulunacağız. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarım.
Merve Şarapçıoğlu Oktay
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