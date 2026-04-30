Berkay Ateş: Çocukluk hayalim gerçekleşti
Oyuncu Berkay Ateş, çocukluk hayalini gerçekleştirerek NBA maçı izledi. "Rüya gibiydi" diyen Ateş, Alperen Şengün ile tanıştığını da belirterek, "Ne büyük mutluluk oldu" ifadesini kullandı
Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:55
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi.
Maçı tribünden izleyen ve Houston Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün ile tanışan oyuncu Berkay Ateş, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
Ateş, "Çocukluk hayalimdi bir NBA maçı izlemek. Ötesi gerçekleşti. Rüya gibiydi. Hem LA’de, hem de Alperen’in galibiyetiyle sonuçlanan bir maç. Daha ne olsun. Harikasın gerçekten Alperen Şengün. Ne büyük mutluluk oldu bizim için. Ayrıca bu harika anının gerçekleşmesini sağlayan Furkan Korkmaz‘a da çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.
