Arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyen çift, çıkışta objektiflere poz verdi. 2 ay sonra ikinci çocuğu Zeynep’i kucaklarına almaya hazırlanan çiftten Berkay kızı Zeynep’in ismini eline dövme yaptırması dikkat çekti.

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, eşi ve 2 yaşına giren kızları Arya ile tatile çıkacaklarını söyleyen Berkay, muhabirlerin, “Otellerde sorunlu müşteri olduğunuz yönündeki haberlere neler diyeceksiniz?” sorusu üzerine açıklama yaptı.

Ünlü popçu konuyla ilgili, "Bizim rezervasyonumuz olduğu halde yaklaşık 7-8 yıldır kaldığımız otel bize bir kaç bir şey söylediler. Saçma sapan iftira attılar. Bunun olmadığını kanıtladık hukuksal olarak 2 yıl önce olan bir olay bizim hiç bir maddi talebimiz yok buradan kazanılacak herhangi bir tazminat ile Çocuk Esirgeme Kurumu'na ya da tekerli sandalye alınmasını istedim 100 tane. O dönem mağdur edildik. Menajerim ve eşimle gece uçağıyla dönmek zorunda kaldık" dedi.