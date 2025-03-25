Berkay Gezgin tutuklandı

2019 yılında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" diyen Berkay Gezgin, dün Saraçhane'de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alınmıştı.

Gezgin'in avukatı Cemil Çiçek, Gezgin'in tutuklandığını duyurdu:

“Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı müvekkilim Berkay Gezgin ne yazık ki tutuklandı. 22 yaşındaki bir genç tutuklandı.

Kendisinin son cümlesi şu oldu: “Lütfen beni unutturmayın!”

Asla unutmayacağız, unutturmayacağız!

Her şeye rağmen her şey çok güzel olacak!