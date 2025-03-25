Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Berkay Gezgin tutuklandı | Son dakika haberleri

        Berkay Gezgin tutuklandı

        CHP'nin Saraçhane'deki protesto gösterilerine katılan ve 2019 yerel seçimlerinde "Her şey çok güzel olacak" diyerek tanınan üniversite öğrencisi Berkay Gezgin tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 20:29 Güncelleme: 25.03.2025 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berkay Gezgin tutuklandı
        ABONE OL

        2019 yılında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" diyen Berkay Gezgin, dün Saraçhane'de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alınmıştı.

        Gezgin'in avukatı Cemil Çiçek, Gezgin'in tutuklandığını duyurdu:

        “Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı müvekkilim Berkay Gezgin ne yazık ki tutuklandı. 22 yaşındaki bir genç tutuklandı.

        Kendisinin son cümlesi şu oldu: “Lütfen beni unutturmayın!”

        Asla unutmayacağız, unutturmayacağız!

        Her şeye rağmen her şey çok güzel olacak!

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İBB Başkan Vekilliği için toplandı
        İBB Başkan Vekilliği için toplandı
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        Markette tartıştığı kadını takip edip dehşeti yaşattı!
        Markette tartıştığı kadını takip edip dehşeti yaşattı!
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        Taksideki gasp kâbusunda saldırgan yakalandı!
        Taksideki gasp kâbusunda saldırgan yakalandı!
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor