Bedri Güntay: Arda Turan'ın destekçisiyim

Oyuncu Pelin Karahan, önceki akşam eşi Bedri Güntay'la birlikte bir alışveriş merkezindeydi. Güntay, Arda Turan-Berkay olayıyla ilgili, "Bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Ben her zaman Arda’nın destekçisiyim ve yanındayım" dedi