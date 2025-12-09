Berke Özer'den milli takım ve Fenerbahçe sözleri!

Fransız ekibi Lille'in file bekçisi Berke Özer, Bein Sports'a konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HEM KULÜPTE HEM DE ŞEHİRDE ÇOK MUTLUYUM" Fransa'daki yaşantısına dair konuşan Berke, "Her şey yolunda. Özellikle son bir aydır takım ve bireysel performansım ile birlikte çok daha keyifli bir ortam var. Dördüncü aya girdik, alışma sürecini tamamladığımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Her geçen gün de daha da alışıp daha fazla keyif alıyorum futboldan. Kolay olmadı özellikle İstanbul'dan ayrılmak. Orada alıştığımız bir hayat var ama bu kararı vermem gerekiyordu. Özellikle ilk 2-3 ay zorlandım. Yalnız kaldım. O süreçte mental anlamda yorulduğum bir süreçti ama pes etmeden devam ettim. İyi ki böyle bir karar vermişim. Hem kulüpte hem de şehirde çok mutluyum. Burada olmaktan keyif aldığım bir ortam var." ifadelerini kullandı.

"ARDA TURAN'LA ÇALIŞMASAM BURADA OLABİLİR MİYDİM? SANMIYORUM" Arda Turan ile Eyüpspor dönemine değinen 25 yaşındaki file bekçisi, "Eğer bana üç sene sorsanız, gülmezdim bile. O kadar söyleyeyim. Bugün geldiğimiz yerde şükrediyorum. Emekler verdik, fedakarlıklar yaptık. Eyüpspor'da güzel zamanlar geçirdim, güzel başarılar yakaladık. Gerçekten çok başarılı performans sergiledik. Yazın böyle bir durum olduğunda çok heyecanlandım. Kendim olarak da çok uğraştım. Bugün de burada olduğum için çok mutluyum. Arda Turan ile çalışmasam burada olabilir miydim, sanmıyorum. Benim üzerimde çok büyük emeği var. Saha içinde ve saha dışında çok ilgilendi benimle. Arda Turan, Türk futbolunda çok büyük işler yapabilecek muhteşem bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

"BUNU ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM" Eski teknik direktörü Arda Turan hakkında değerlendirmelerde bulunan Berke Özer, "Çok yakından takip ediyorum. 10-15 günde bir konuşuyoruz. Çok zor bir iş yapıyor. Oraya gitmek, yeni bir savaşın, maceranın içine girebilmek çok büyük bir karardı. İnşallah şampiyon da olacaklar. 10-15 gün önce beraberlik. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Kolay değil ama bahane olarak anlatmıyor ve sahip çıkıyor. Belki o da zorlanıyor ama etrafına yaydığı enerji, her zaman güçlü durması... Bunu çok iyi bir şekilde yaptığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

EYÜPSPOR'DAN LİLLE'YE TRANSFER OLMA SÜRECİ Transfer süreciyle ilgili süreci anlatan başarılı kaleci, "Birçok haberler çıktı. Birçok tepki, yorumlar aldım. İşin gerçek boyutunda benim yaptığım bir şey yoktu. Sadece performans sergiledim. Kulüp açısından bilmiyorum ama bana gelen bir şey olmadı, benim görüştüğüm kulüp olmadı. Sezonu bitirdiğimizde de yurt dışından belirli kulüplerle görüşmelerimiz oldu. Eyüpspor bırakmak istemediğini söyledi. Eyüpspor'la da çok farklı bir ilişkimiz var. Kendi kulübüm gibi, her zaman onların yanındayım, onlar benim yanımda. Onlar da beni bırakmak istemediklerini söylediler. Ben de oturdum ve düşündüm. Çok mutluydum kulübümde. İyi bir teklif gelene kadar bekledim. Neredeyse son gündü, böyle bir görüşme oldu. Burası herkesin hayali, çok büyük bir kulüp. Böyle bir teklif geldiğinde ben direkt başkanla konuştum. Biraz zorladı bizi. Olmama durumuna geldiği dönemler oldu. Her iki tarafın da mutlu olacağı şekilde böyle bir transfer gerçekleşti." dedi.

"BİZLERİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİLER" Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı'nın takımdaki etkisinden bahseden Berke, "Daha çok kulüp içerisinde çok sevilen insanlar. Belki de benim buraya transfer olmamı, onların performansları sağladı. Bizleri en iyi şekilde temsil ettiler. Kulüp içerisinde çok seviliyorlar. Kulüp içerisinde çok anlattılar onları. Gün geçtikçe inşallah biz de onlar gibi olabiliriz burada." ifadelerini kullandı. "BENCE DÜNYANIN EN ZOR DİLİ" Fransızca öğrenmeye çalıştığını söyleyen Berke Özer, "Bence dünyanın en zor dili. Elimden geldiği kadar konuşmaya çalışıyorum. Bazen hocalarımla Fransızca konuşmaya çalışıyorum. Çabalıyorum öğrenmek için. Hayatınızın her noktasına dokunabilecek bir şey." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE KARİYERİ Fenerbahçe dönemiyle ilgili konuşan Özer, "2-3 sene önceki kafa yapım ile şu anda çok büyük fark var. Fenerbahçe'den sonra bu konuda geliştim. Şu andaki kafam ile o dönemde olsam, farklı olabilirdi. Mental anlamda daha güçlü kalmaya çalışıyorum. Fenerbahçe gibi bir camiada oynamak kolay değil. Kötü oynadığınızda eleştirilerin olması normal ama şu an böyle düşünüyorum. O zaman futbolu bırakmayı bile düşündüm. Doğduğum günden beri Fenerbahçeliyim onun da duygusal baskısı oluyor. 3-4 ay evden çıkmadığım dönemler olmuştu. Daha güçlü kalabilirdim. Şu an dönüp baktığımda o günleri yaşadığım için bugün bu noktadayım." dedi. Sözlerine devam eden başarılı futbolcu, "Hayal kurmayı bıraktım. Olduğum konumdan keyif alıp sahip olduğumla yetinmeyi öğrendim. Beklentiler ve hayaller... Başaramadığınızda sizi sarsabiliyor. Büyük şeyler istiyor muyum? Elimdekiler bana yetiyor. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum." şeklinde konuştu.