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Berke Saka kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde Milli yüzücü Berke Saka, 400, 800 ve 1500 metre serbest stilde yüzecek. İşte Berke Saka hakkında merak edilenler...



BERKE SAKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

9 Temmuz 2003 yılında dünyaya gelen Berke Saka, Türk sporunu yüzme branşında, sırtüstü kategorisinde temsil etmektedir. Saka, 2021’de Edirne’de düzenlenen Turkcell Açık Yaş Milli Takım Seçme Yarışları’nda 200 metre sırtüstündeki 1:57.36’lık derecesiyle Olimpiyat A Barajı’nı geçerek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı. Milli sporcu kariyerine Galatasaray’da devam ediyor.

Toplam 32 rekoru, 170 de madalyası bulunan Berke Saka, Tokyo'da en büyük madalya umutlarımızdan olacak. Berke Saka, aynı zamanda sırtüstü müsabakasında yarışan Türk erkek yüzücü olarak dikkat çekiyor.

Berke Saka'nın kırdığı rekorlar:

100m sırtüstü / 00:56.92 / Burgas / 22. 06.2019 / 15-16 yaş

200m sırtüstü / 02:01.49 / Kazan / 07.05.2019 / 15-16 yaş

200m karışık / 02:03.25 / Bakü / 24.07.2019 / 15-16 yaş

100m sırtüstü / 00:54.91 / Roma / 07.07.2021 / 17-18 yaş

200m sırtüstü / 01:57.36 / Edirne / 24.04.2021 / 17-18 yaş

200m karışık / 02:00.04 / Roma / 08.07.2021 / 17-18 yaş

100m sırtüstü / 00:54.91 / Roma / 07.07.2021 / 19+ yaş

200m sırtüstü / 01:57.36 / Edirne / 24.04.2021 / 19+ yaş

200m karışık / 02:00.04 / Roma / 08.07.2021 / 19+ yaş