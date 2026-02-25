Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Ajans Haberleri Berlinale Direktörü Tricia Tuttle'ın görevden alınacağı iddia edildi

        Berlinale Direktörü Tricia Tuttle'ın görevden alınacağı iddia edildi

        Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) Direktörü Tricia Tuttle'in görevden alınacağı iddiaları gündeme geldi. Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer ise gelişmeler üzerine olağanüstü bir toplantı çağrısı yaptı

        Giriş: 25.02.2026 - 23:50
        Tricia Tuttle'ın görevden alınacağı iddia edildi

        Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) Direktörü Tricia Tuttle'in görevden alınacağı ileri sürüldü. Alman medyasında yer alan haberlerde, Tuttle'in görevden alınacağı öiddia edildi. Buna gerekçe olarak ise festivalin ödül töreninde bazı sanatçıların Almanya'nın Gazze'deki soykırıma ortak olduğu yönündeki ifadeleri ile Filistin bayrakları açılması gösterildi.

        Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, Berlinale Direktörü Tricia Tuttle'in geleceğinin de ele alınacağı olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Bakanlık sözcüsü, toplantıda Berlinale'nin organizasyon yapısının değerlendirileceğini doğrularken, diğer spekülasyonlar hakkında yorum yapmadı.

        Gelişmelerin arka planında, festival sırasında yaşanan Filistin'e destek konuşmaları ve ödül törenindeki siyasi açıklamalar yer alıyor. 'Chronicles From the Siege' adlı filmiyle 'GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü'ne layık görülen Abdallah Alkhatib, teşekkür konuşmasında Almanya hükümetini Gazze Savaşı'ndaki tutumu nedeniyle sert sözlerle eleştirmiş, Berlin yönetimini, "Gazze Şeridi'ndeki soykırımın fiili ortağı" olmakla suçlamıştı.

        Bu açıklamaların ardından Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider salonu terk etmişti.

        Öte yandan Bild gazetesi, Tuttle'in Alkhatib ile çekilmiş ve film ekibinin Filistin bayrağı taşıdığı bir fotoğrafı yayımladı. Tuttle'in geleceğinin, yönetim kurulu toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor. Daha önce Londra Film Festivali'ni yöneten ve ABD'li olan Tuttle, Nisan 2024'te Berlinale'nin başına getirilmişti.

