Berna Laçin'den Cumhuriyet Bayramı'nda para karşılığı sahneye çıkan şarkıcılara sert tepki

'Şarkıcılar, Cumhuriyet Bayramı konserlerinde ücret alsın mı almasın mı?' tartışmasının ateşini bu yıl, Berna Laçin yaktı.

Şevval Sam'ın İzmir Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki Şevval Sam konserine 5 milyon 300 bin TL'lik bütçe ayırması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı konseri için Hadise'ye 6 milyon lira vereceğinin iddia edilmesi üzerine Berna Laçin, açtığı ağzını yumdu gözünü...

Berna Laçin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında para karşılığı sahneye çıkan şarkıcıları sert bir şekilde eleştirdi.

REKLAM "CUMHURİYET BAYRAMI'NDA SAHNEYE ÇIKMAK ONURDUR" Berna Laçin tepkisini, şu sözlerle dile getirdi; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için para isteyen şarkıcıları çıkarmayın ey belediyeler... Ayıptır! Bu ülkenin Cumhuriyet Bayramı'nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı. Cumhuriyet Bayramı'nda sahne almak onurdur. Bu maneviyatı taşımayanlara para veriyorsunuz, ya pes!"