Berna Laçin'den, Hülya Avşar'a sert tepki: Kapitalizm kendi Hülya Avşar kadar kapitalist değil
Geçtiğimiz günlerde oyunculuk sektöründeki tekelleşme iddiaları hakkında; "Güçlü olan, güçsüzü yer. Hayat böyle" diyen Hülya Avşar'ın açıklamaları, Berna Laçin'in tepkisini çekti; "Kapitalizmin kendisi, Hülya Avşar kadar kapitalist değil"
Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde oyunculuk sektöründe menajerlik tartışmaları ve tekelleşme iddiaları üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Kendini yetiştirmelisin, insanlar sana gelmeli. Dolayısıyla böyle bir durum yaşamadım. Olayları gereksiz yere büyütüyorlar. Ertem Eğilmez’in zamanında da bir grup vardı, bu işin doğasında var. Güçlü olan güçsüzü yer, hayat böyle. Kimsenin parası çalınmadıysa bu kadar büyütmeye gerek yok."
Berna Laçin, Hülya Avşar'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Laçin, Avşar'ı 'kapitalizmin sözlük karşılığı' olarak tanımladı.
Berna Laçin; "Kapitalizmin sözlük karşılığı: Hülya Avşar. Hatta kapitalizmin kendisi Hülya Avşar kadar kapitalist değil" dedi.