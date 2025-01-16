Berna Laçin'den, Hülya Avşar'a sert tepki: Kapitalizm kendi Hülya Avşar kadar kapitalist değil

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde oyunculuk sektöründe menajerlik tartışmaları ve tekelleşme iddiaları üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Kendini yetiştirmelisin, insanlar sana gelmeli. Dolayısıyla böyle bir durum yaşamadım. Olayları gereksiz yere büyütüyorlar. Ertem Eğilmez’in zamanında da bir grup vardı, bu işin doğasında var. Güçlü olan güçsüzü yer, hayat böyle. Kimsenin parası çalınmadıysa bu kadar büyütmeye gerek yok."