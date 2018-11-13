İdam tartışmaları sırasında attığı tweet nedeniyle "dini değerleri aşağılama" suçundan hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Berna Laçin hakim karşısına çıktı. Laçin savunmasında "Şehitlerin kutsallığı vardır ama oradaki herkesin kutsal olmadığını biliyoruz. Bunun en yakın örneğini Kaşıkçı cinayeti ile gördük" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Berna Laçin 3 Temmuz'da idam tartışmalarının yaşandığı esnada "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!" şeklinde tweet attı. Tweetin ardından suç duyuruları üzerine Laçin hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Berna Laçin ve avukatları katıldı. Oyuncu olduğunu söyleyen Laçin 10 bin TL aylık geliri olduğunu söyledi. Mahkeme hakimi suçlamayı hatırlattı. Laçin savunmasını yaptı.

"ÖRNEĞİNİ KAŞIKÇI CİNAYETİ İLE GÖRDÜK"

Suçlamayı kabul etmediğini söyleyen Berna Laçim, "Tweet içeriği idamla ilgilidir. İdam etiketi de tweetimin altında bulunmaktadır. Dinle ilgili bir konu yok. Troller tarafından bilinçli olarak saptırılarak gündem yaşatılmıştır. Sadece sanal dünyada kalan bir olaydır. Art niyetli olarak dine çekilmiştir. Medine şehrinin ismi geçtiği için oradan tutturdular. Bahsettiğim sadece idamın bulunduğu şehirlerden bir örnektir. Nasıl ki Sultanahmet'te hırsızlık çok arttı desem camiye bir hakaret değilse, buradaki Medine sözü de dini içerik taşımamaktadır. Şehitlerin kutsallığı vardır ama oradaki herkesin kutsal olmadığını biliyoruz. Bunun en yakın örneğini Kaşıkçı cinayeti ile gördük. Böyle bir iddianamenin olması bile benim için ağır" dedi.

Avukatları da yazılı savunma yapmak için süre istedi. Duruşma ertelendi.

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