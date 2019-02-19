Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Berna Laçin 3 Temmuz'da idam tartışmalarının yaşandığı esnada “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!” şeklinde tweet attı. Tweetin ardından suç duyuruları üzerine Laçin hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“SUÇ UNSURU OLUŞMADI” BERAATI

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına Berna Laçin gelmezken, Laçin’i avukatı temsil etti. Müvekkilinin beraatını talep etti. Mahkeme, suç unsurlarının oluşmadığını belirtti, Laçin’in beraatına hükmetti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Davanın ilk celesinde savunma yapan Berna Laçin suçlamaları kabul etmeyerek, “Tweet içeriği idamla ilgilidir. İdam etiketi de tweetimin altında bulunmaktadır. Dinle ilgili bir konu yok. Bahsettiğim sadece idamın bulunduğu şehirlerden bir örnektir. Nasıl ki Sultanahmet'te hırsızlık çok arttı desem camiye bir hakaret değilse, buradaki Medine sözü de dini içerik taşımamaktadır. Şehirlerin kutsallığı vardır ama oradaki herkesin kutsal olmadığını biliyoruz. Bunun en yakın örneğini Kaşıkçı cinayeti ile gördük. Böyle bir iddianamenin olması bile benim için ağır" demişti.