Fox TV'nin yeni dizi olan Kurşun'un sevilen yüzü Berrak Tüzünataç'ın kariyeri ve hayatı sosyal medyada merak konusu oldu. Berrak Tüzünataç hakkında merak edilenler...
BERRAK TÜZÜNATAÇ HAYATI
Berrak Tüzünataç 2 Kasım 1984, Yalova'da doğmuştur. Türk sinema ve dizi oyuncusu. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Şu an Kurşun dizisinde 'Gülce' karakterini canlandırmaktadır.
BERRAK TÜZÜNATAÇ'IN OYNADIĞI DİZİLER
Kurşun - 2019
DİP - 2018
Fİ - 2017
Filinta - 2015
Muhteşem Yüzyıl - 2013-14
Son - 2012
Ezel - 2011
Bu Kalp Seni Unutur mu? - 2009
Elveda Rumeli - 2007-08
Affedilmeyen - 2007
Ödünç Hayat - 2005
BERRAK TÜZÜNATAÇ'IN OYNADIĞI FİLMLER
Biz Böyleyiz - 2020
Tschiller: Off Duty - 2016
Black Horses Memories - 2015
Çanakkale Yolun Sonu - 2013
Bir Avuç Deniz - 2010
Kıskanmak - 2009
Ejder Kapanı - 2009
Organize İşler - 2005
Beyza'nın Kadınları - 2005
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