AA

SEDDK Başkan Vekili Ali Ersoy, 11. Sigorta Haftası dolayısıyla Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003 yılında başlayan BES uygulamasının, topluma tasarruf alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra katılımcılara emekliliklerinde ek bir kaynak sağlama düsturu ile gerek küresel uygulamalar takip edilerek gerekse sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak sürekli geliştirildiğini belirtti.

15 emeklilik şirketinin faaliyet gösterdiği bu alanda, 14 milyon civarındaki katılımcı ve çalışanlar ile 271 milyar TL’si BES tarafında, 21 milyar TL’si ise OKS tarafında olmak üzere yaklaşık 292 milyar TL büyüklüğe ulaşıldığını ifade eden Ersoy, birçok kişinin geleceğini finansal anlamda güvence altına almasına aracı olunduğunu söyledi.

Ersoy, başlangıcından bu yana gösterdiği hızlı büyüme ivmesi ile finansal sistemin önemli aktörlerinden birisi haline gelen BES’in daha da yaygınlaşması ve penetrasyonunun artması için sistemin geliştirilmesine ve devlet desteğinin devamlılığına yönelik çalışmaların devam edeceğini aktararak, "Vizyonumuz, her vatandaşımızın doğum anından ölümüne kadar hayatının önemli dönüm noktalarında ona destek olacak bir BES sözleşmesine sahip olabilmesi ve tasarrufu hayatımızın bir parçası haline getirebilmektir." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ EMEKLİ OLUNCA EKTİKLERİNİ BİÇECEK"

Ali Ersoy, emeklilik döneminde çalışanların gelirinin düştüğünü ve bu durumdan dolayı çalıştığı dönemde birikimi olmayan vatandaşların emeklilik dönemlerinde aynı refah seviyesini korumakta zorluk yaşayabildiğini belirterek, bu noktada devreye giren BES'in, vatandaşların gelirlerinin yüksek olduğu dönemde yapacakları birikimler ile bu birikimlere sağlanan yüzde 30 devlet katkısı ve fon getirileriyle vatandaşların rahat bir emeklilik dönemi geçirmesine imkân tanıdığını dile getirdi.

Geleneksel tasarruf araçları haricinde, katılımcıların yüksek oranda devlet katkısı alması ve fon getirilerinin ise alternatiflere göre oldukça iyi olmasının vatandaşlarımıza büyük faydalar sağladığına işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu sistem, gelecekte refah düzeyi yüksek bir emekli zümresinin mevcudiyetinin temeli olacağı gibi ülkemiz finans piyasalarına büyük bir kaynak sağlayarak ülkemizin yabancı kaynaklara olan ihtiyacını azaltmaktadır. BES, yurt içi tasarruflara sağlamış olduğu destek sayesinde finansal piyasalarımızdaki oynaklığı azaltmakta ve ülkemizin gelişmesine önemli bir katkı sunmaktadır.

Bugün birikim yaparak ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan vatandaşlarımız, emekli olunca ektiklerini biçecek, daha zengin bir ülkede daha yüksek refah düzeyinde emekliliklerinin tadını çıkaracaktır."

"18 YAŞINDAN ÖNCE BES'E GİRMİŞ KATILIMCILARIMIZA, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN KISMEN ÖDEME ALMA HAKKI GETİRMEYİ PLANLAMAKTAYIZ"

Ersoy, 18 yaş altı BES uygulaması başlamadan önce beklenti analizi ve bu analizlere dayalı olarak projeksiyonlar yapıldığını ve ilk bir yıl içinde beklenen katılımcı sayıları temkinli bir senaryoyla ortaya konulduğunu anlatarak, "Vatandaşlarımızın teveccühü sayesinde gerçekleşen rakamlar bu temkinli tahminlerin çok üstünde gerçekleşmiştir.

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız için ebeveynlerinin de son derece bilinçli ve gayretli olduklarını görmekteyiz. Henüz, 1 yıllık süre tamamlanmış olmasına rağmen, 18 yaş altı 400 bine yakın katılımcımız sisteme dahil olmuş, bunların toplam fon büyüklüğü 1 milyar TL’ye yaklaşmıştır." diye konuştu.

Gelecek dönemde BES’in cazibesini artırmaya yönelik birtakım adımlar atılacağını bildiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, konut alma, evlilik ve iş kurma gibi katılımcıların finansmana ihtiyaç duyacakları önemli olaylarda, avantajlı koşullarla birikimlerini kısmen çekerek sistemde kalmaya devam edebilecekleri bir uygulama üzerinde de çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Bahsedilen çalışma kapsamında, 18 yaşından önce sisteme girmiş katılımcılarımıza, üniversite eğitimi için kısmen ödeme alma hakkı getirmeyi de planlamaktayız."

Ersoy, bunların yanında “BES Hediye Sertifikası” uygulamasıyla, kişilerin yakınlarına özel günlerinde, dijital yöntemleri kullanarak kolay ve pratik bir şekilde katkı payı hediye etmelerine olanak tanıyacak çalışmalarımızda da son aşamaya geldiklerini vurguladı.

SEDDK Başkan Vekili Ersoy, tüm bu düzenlemelerin hayata geçmesi ile kısa bir süre içerisinde, BES’teki toplam katılımcı sayısının 17 milyonu aşacağını, toplam fon büyüklüğünün de 500 milyar TL’ye ulaşacağını öngördüklerini dile getirdi.

Bu arada, SEDDK, Bireysel Emeklilik Sistemi ve sistemin kapsamının genişletilmesi ile ilgili olarak kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir kamu spotu hazırladı.

RTÜK tarafından yayına alınan ve "Aras ile Sohbetler: Harçlık, birikim, devlet katkısı" başlığını taşıyan kamu spotu, 18 yaş altı BES'e yönelik dikkati artırmayı ve sisteme genç yaşta girişin önemini kamuoyuna duyurmayı amaçlıyor. Kamu spotu, ailelerin küçük yaşlardan itibaren çocuklarının geleceği için BES yaptırabileceği ilhamını veriyor.