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BES yatırımcısı tahvil ve likitten çıkıp altın ve borsaya koştu

Borsadaki değer kaybına rağmen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcıları devlet iç borçlanma ve dış borçlanma fonlarından çıkıp borsa ve altın fonlarına geçti. Yılbaşından bu yana altın fonları reel olarak yüzde 19 ve borsa fonları ise yüzde 13 büyüdü. Altın fonu 9.3 milyar liralık artış kaydederken hisse fonlarının büyüklüğü hisse senetlerinde yılbaşından 24 Nisan'a kadar yüzde 17.6 gerilemeye rağmen 47 milyon lira arttı. BES'te bulunan hisse senedi büyüklüğü fonlardaki yüzde 11 değer kaybına rağmen 5.2 milyar lira oldu. Bu hisse fonlarına yaklaşık 1 milyar liralık giriş olduğu anlamına geliyor. Kamu iç borçlanma (tahvil) fonları yine reel olarak yüzde 4 ve dış borçlanma fonları ise yüzde 2 düşüş gösterdi. Yılbaşından bu yana toplam BES fonlarının getirisi yüzde 7.4 ve olurken altın fonları yatırımcısına yüzde 34 kazandırdı. Hisse fonları ise yüzde 11 değer yitirdi. Rahim Ak'ın yazısı

BES

Borsa İstanbul'un 120 binli seviyelerden gelip bir ara 83 binin altına inmesi Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) yatırımcıları borsaya yatırım yapmasını engellemedi. Aksine büyük bölümü 83 binli seviyelerden olmak üzere BES yatırımcıları yaklaşık 1 milyar liralık hisse senedi aldı. BES'te hisse fonlarının büyüklüğü hisse senetlerinde yılbaşından 24 Nisan'a kadar yüzde 17.6 gerilemeye rağmen 47 milyon lira arttı. Sistemde yatırımcıların varlıklarını değerlendirdikleri hisse senedi büyüklüğü 5.2 milyar lira oldu. BES fonlarındaki hisse senedi varlığı reel olarak yani fonların değer kaybı ve kazancından bağımsız olarak yüzde 13 yükseldi. 

ALTIN BES'İ UÇURUYOR

BES yatırımcılarının yılbaşından bu yana ilgi gösterdiği diğer yatırım aracı geçen yıl olduğu gibi elbette altın oldu. Vatandaşın tercih etmediği yatırım araçları ise devlet iç borçlanma ve dış borçlanma fonları olarak sıralandı. Yılbaşından bu yana altın fonları reel olarak yüzde 19 büyüyerek fonlar içinde varlığını en çok artıran kalem oldu. Altın fonu 9.3 milyar liralık artış kaydetti. Kamu iç borçlanma (tahvil) fonları yine reel olarak yüzde 4 ve dış borçlanma fonları ise yüzde 2 düşüş gösterdi.

YÜZDE 34 GETİRİ

Yılbaşından bu yana toplam BES fonlarının getirisi yüzde 7.4 ve olurken altın fonları yatırımcısına yüzde 34 kazandırdı. Hisse fonları ise yüzde 11 değer yitirdi. Uluslararası karma ve esnek fonlardaki getiri dövizdeki yükseliş ile yüzde 8.3, yine kamu dış borçlanma fonları dövizdeki yükseliş nedeniyle yüzde 6.3 oldu. kamu dış borçlanma fonları Türkiye Eurobondlarına yatırım yaptığı için dövizdeki yükseliş fonun kazancını artırırken Eurobond faizindeki yükseliş ise kazancı aşağı çekiyor. Uzmanların yönettiği değişken fonlar değer kaybetmedi ama getiri yüzde 1'de kaldı. Faizdeki düşüş ile likit fonlar yüzde 3.2 ve kamu iç borçlanma fonları yüzde 4.7'lik bir getiri sağladı. 

9.3 MİLYAR LİRA TAHVİLDEN ÇIKIP ALTINA GİTTİ

 (Milyon TL)31.12.1924.04.20DeğişimReel Değişim(%)2020 getirisi (%)
Emeklilik Fonları119.057,2130.572,811.515,62,17,4
Hisse5.142,05.188,846,913-11,0
Endeks563,6521,7-42,03-10,1
Uluslararası Karma & Esnek238,1267,329,248,3
Altın15.652,524.952,39.299,81933,9
Kamu Dış Borçlanma14.615,515.255,8640,3-26,3
Dengeli (Esnek & Karma)2.649,62.690,841,2-23,7
Değişken28.169,728.601,8432,101,1
Özel sektör tahvili900,9936,235,313,0
Likit12.049,111.924,6-124,5-43,2
Katkı17.241,918.273,21.031,332,6
Standart8.967,39.085,6118,4-12,8
Kamu İç Borçlanma (TL)12.844,612.854,19,5-44,7

 

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