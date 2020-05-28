Fransız mutfağının vazgeçilmezi olan beşamel sos bizim ülkemizde de çeşitli yemeklerde kullanılmaktadır. Beyaz renkli olan bu sos ana yemeklerde olduğu kadar tavukla da çok iyi gider. Beşamel sos yemeklere ayrı bir lezzet katar. Fakat kalorisi biraz yüksektir. 100 gramında 104 kalori vardır.

Beşamel soslu tavuk tarifi için gerekli malzemeler:

Yarım kilo tavukgöğsü

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz karabiber

Beşamel sosu için gerekli malzemeler:

2,5 su bardağı süt

2,5 yemek kaşığı un

2,5 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Beşamel soslu tavuk nasıl yapılır?