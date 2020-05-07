(6 Kişilik)

Malzemeler:

1 kilo patlıcan

500 gram kıyma

3 adet domates

4 adet sivri yeşil biber

2 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı salça

Tuz, karabiber

Kızartmak için yağ

Beşamel Sos İçin:

2 su bardağı süt

1 kahve fincanı un

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı rende kaşar

Hazırlanışı:

Patlıcanları yıkayıp alacalı soyun. Hafif tuzlayın. Acı suyunun çıkması için 1 saat bekletin. Ayrı bir yerde soğanı ince kıyın. 1 fincan su ile pişirin. İnce kıyılmış sivri biber ve kıymayı koyun. Kıymayı suyunu çekinceye kadar kavurun. Kabukları soyulmuş, ufak doğranmış domatesi ilave edip tuz ve karabiber ile hafif pişirin. Patlıcanları kızartın, kağıt havlu üzerine alın. Tepsiye dizin. Ortalarını açıp hazırladığınız içi koyun. 2 su bardağı salçalı et suyu ilavesiyle pişirin. Beşamel sosu hazırlamak için; Unu tereyağı ile hafif pembeleştirin. Ilık sütü ilave edin. Boza kıvamında bir sos elde edin. Pişen karnıyarıkların üzerine kaşıkla dökün. Üzerine kaşar rendesi serpin. Fırının ızgaralı bölümünde üzerleri hafif kızarana dek pişirin. Sıcak olarak servise sunun.