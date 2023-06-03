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Besicilere Kurban Bayramı öncesi `karantina´ uyarısı

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, şap hastalığı nedeniyle hayvanların kesimi, ihracı, ithali ve hayvan hareketlerine getirilen kısıtlama ve yasakların kaldırılması sonrası hayvan hareketlerinin başladığına dikkat çekerek, "Hastalığın tekrardan yaşanmaması için aşılanmış, kulağında küpesi olan ve veteriner hekim tarafından sağlık raporu düzenlenen hayvanların nakline izin verilmelidir. Besiciler ise çiftliklerine yeni getirdikleri hayvanları 21 gün karantinada tutmalıdır" dedi

Besicilere Kurban Bayramı öncesi `karantina´ uyarısı
DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye´nin farklı illerinde geçtiğimiz aylarda görülen SAT-2 tipi şap virüsünün hayvanlar arasında yayılmasını önlemek için ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketlerini yasakladı.

28 NİSAN'DA YASAKLAR SON BULMUŞTU

DHA'nın haberine göre yapılan aşılama çalışmaları ve alınan diğer tedbirlerin ardından 28 Nisan´da kısıtlama ve yasaklar son buldu. Yasakların kalkmasının ardından ülkede hayvan hareketliliği de başladı.

BESİCİLERE VE YETKİLİLERE BAYRAM ÖNCESİ UYARI

Hayvan pazarlarının açılmasının sevindirici olduğunu fakat bazı tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, besiciler ve yetkililere Kurban Bayramı öncesi uyarılarda bulundu.

SIKI ÖNLEM ÇAĞRISI

Şap hastalığının birçok viral enfeksiyonu da beraberinde getirdiğini belirten Köse, Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğinin hızlanacağını, bundan dolayı sıkı önlem alınması gerektiğini söyledi. Bu hareketliliğin hayvanlar arasında hastalık yayılma ihtimalini arttıracağını anlatan Köse, "Birçok kente hayvan nakli olacak. Olası bir hastalığın yayılma riski artacak. Herhangi bir bulaşıcı hastalığın tekrardan yaşanmaması için aşılanmış, kulağında küpesi olan ve veteriner hekim tarafından sağlık raporu düzenlenen hayvanların nakline izin verilmelidir. Besiciler ise çiftliklerine yeni getirdikleri hayvanları 21 gün karantinada tutmalıdır. Bu tedbirlerin yerine getirilmemesi durumunda hastalık ortaya çıkarsa ciddi bir kırmızı et sorunu yaşanır. Hayvancılık sektörü derinden etkilenir. Bundan dolayı uzmanlar tarafından kontrol edilmemiş hiçbir hayvan pazarlara, çiftliklere sokulmamalıdır" diye konuştu.

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