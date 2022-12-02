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Beşiktaş: 1 - Karagümrük: 1 MAÇ SONUCU

Beşiktaş, özel maçta karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş: 1 - Karagümrük: 1 MAÇ SONUCU - Son dakika Futbol haberi

Beşiktaş, özel maçta karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. İşte maçtan dakikalar ve öne çıkanlar...

İLK YARI

33. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Burak Kapacak'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Kazım Kazım'ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, top filelerle buluştu: 0-1.

41. dakikada sağdan ceza sahasına giren Redmond rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ayağının dışıyla kaleye gönderdi, top kalecide kaldı.

45. dakikada Masuaku'nun ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

61. dakikada Redmond'un ceza sahası dışından şutunda, top direğin yanından dışarı gitti.

69. dakikada Gedson'un ceza sahası içindeki pasında Cenk Tosun altıpas sol çaprazı önünde rakibine rağmen şutunu çekti, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

75. dakikada Redmond'un uzaktan şutunda Viviano topun kaleye girmesine izin vermedi.

85. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Semih Kılıçsoy'un soldan içeri çevirdiği topa Kerem Atakan Kesgin gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Berkay Vardar sakatlandı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Berkay Vardar, sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamadı.

Beşiktaş ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrasında yerde kalan siyah-beyazlı oyuncu, saha içinde yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi ve 29. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı.

Feghouli, Fatih Karagümrük'te ilk maçına çıktı

Fatih Karagümrük'ün geçen hafta kadrosuna kattığını açıkladığı Sofiane Feghouli, yeni takımıyla ilk maçına Beşiktaş'la oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak Galatasaray'da forma giymiş ve sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi geçen sezon sona ermişti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu (Dk. 46 Emre Bilgin), Rosier (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Welinton), Emrecan Uzunhan (Dk. 86 Aytuğ Batur Kömeç), Masuaku (Dk. 73 Oğuzhan Akgün), Berkay Vardar (Dk. 29 Necip Uysal), Gedson Fernandes (Dk. 86 Emrecan Terzi), Redmond (Dk. 86 Cisse), Dele Alli (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin), Muleka (Dk. 86 Necati Bilgiç), Cenk Tosun (Dk. 73 Semih Kılıçsoy)

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen (Dk. 46 Viviano), Efecan Mızrakçı (Dk. 62 Salih Dursun), Baniya, Dresevic, Biraschi (Dk. 79 Feghouli), Ricci (Dk. 62 Nicholas), Samed Onur (Dk. 46 Levent Mercan), Burak Kapacak (Dk. 46 Colley), Ozdoev (Dk. 46 Adnan Uğur), Kazım Kazım (Dk. 46 Kerim Frei), Borini (Dk. 46 Diagne)

Goller: Dk. 33 Kazım Kazım (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 85 Kerem Atakan Kesgin (Beşiktaş)

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