Beşiktaş: 5 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi Ciro Immobile (3), Rafa Silva ve Keny Arroyo'nun golleriyle 5-1 kazandı. Konuk takımın tek golü ise Abdulkadir Parmak'tan geldi. Bu sonuçla birlikte Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından küme düşen 2. takım oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. 6 golün çıktığı mücadeleyi siyah-beyazlılar 5-1 kazandı.
Hatay'ın golünü 20. dakikada Abdulkadir Parmak kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Siyah-beyazlılar 36. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen Ciro Immobile topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 7 dakikada 3 gol buldu. 52. dakikada Immobile yine penaltıdan attığı golle takımını 2-1 öne geçirirken; 53'te Rafa Silva ve 59'da yine Immobile skoru 4-1'e getirdi. 75. dakikada oyuna dahil olan Keny Arroyo, 78. dakikada sahneye çıktı ve skoru tayin etti 5-1.
Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Beşiktaş 39 puana yükseldi. Üst üste 5 maçtır kaybeden Hatayspor ise 19 puanda kaldı.
Ligin 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Hatayspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
HATAYSPOR KÜME DÜŞTÜ!
Beşiktaş'a 5-1 yenilen Atakaş Hatayspor, bu sonuçla birlikte Adana Demirspor'un ardından küme düşen 2. takım oldu.
Geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 7 beraberlik 20 yenilgi alan Hatayspor haftayı 18. basamakta bitirdi. Hatayspor 19 puanda kalarak Adana Demirspor'un ardından ligde kalma barajını geçemeyen ikinci takım oldu.
Kalan tüm maçlarını kazansa dahi 34 puana yükselebilecek bordo-beyazlılar, Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un tüm maçlarını kaybederek 34 puanda kalmaları durumunda 3'lü averajla iki rakibini de geçemeyecek.
SOLSKJAER'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda 1-1 berabere kalınan Göztepe maçının 11’inde 1’i zorunlu 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sarı kart cezalısı Masuaku’nun yerine Serkan Emrecan Terzi’yi, Oxlade-Chamberlain’in yerine ise Immobile’yi 11’de görevlendirdi.
IMMOBILE 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile 2 maçlık aranın ardından 11’deki yerine döndü. Son olarak ligde Kasımpaşa deplasmanında 11’de görev alan tecrübeli forvet; Başakşehir maçında oyuna sonradan dahil olmuş, Göztepe karşılaşmasında ise kadroda olmasına rağmen görev almamıştı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Şampiyonluk yarışından erken kopan, Türkiye Kupası’na erken veda eden Beşiktaş’ta, Hatayspor karşılaşmasında tribünler boş kaldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa yarışına tutunmak için sahaya çıkarken tribünlerde büyük boşluklar görüldü.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Joelson Fernandes'in ceza sahası dışında sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta, top uzak direk dibinden dışarı çıktı.
13. dakika Hatayspor savunmasında çıkarken kaptırılan topu kontrol eden Gedson Fernandes'in ceza yayının içinden şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in savunma arasına attığı ara pasına hareketlenen Immobile'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
19. dakikada konuk ekip atağında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Boutobba'nın uzak köşeye sol ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak yan direkten dönerken, pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
20. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra Emrecan Terzi'yi geçerek ceza sahasına çaprazdan giren Boutobba, pasını penaltı noktasının sağına çıkardı. Gerilerden gelen Abdulkadir Parmak'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
35. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.
36. dakikada siyah-beyazlılar beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Immobile, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
47. dakikada savunma arkasına sarkan Strandberg'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top yandan az farkla dışarı gitti.
49. dakikada sağ kanattan Svensson'un ortasında Immobile topu göğsünde kontrol etmek isterken savunmada Kamil Ahmet Çörekçi araya girdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
52. dakikada kullanılan penaltı atışında Immobile, topu kalecinin soluna atarak ağları havalandırdı: 2-1.
53. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emrecan Terzi'nin pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
59. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Sağ kanattan Rashica'nın yerden ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde ayak içiyle dokunan Immobile, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı: 4-1.
78. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Joao Mario'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını sağ çaprazdaki Arroyo'ya çıkardı. Oyuncunun sol ayak içiyle penaltı noktasının yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 5-1.
Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı.