Beşiktaş: 5 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. 6 golün çıktığı mücadeleyi siyah-beyazlılar 5-1 kazandı.

Hatay'ın golünü 20. dakikada Abdulkadir Parmak kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Siyah-beyazlılar 36. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen Ciro Immobile topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 7 dakikada 3 gol buldu. 52. dakikada Immobile yine penaltıdan attığı golle takımını 2-1 öne geçirirken; 53'te Rafa Silva ve 59'da yine Immobile skoru 4-1'e getirdi. 75. dakikada oyuna dahil olan Keny Arroyo, 78. dakikada sahneye çıktı ve skoru tayin etti 5-1.

Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Beşiktaş 39 puana yükseldi. Üst üste 5 maçtır kaybeden Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

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Ligin 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Hatayspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

HATAYSPOR KÜME DÜŞTÜ!

Beşiktaş'a 5-1 yenilen Atakaş Hatayspor, bu sonuçla birlikte Adana Demirspor'un ardından küme düşen 2. takım oldu.

Geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 7 beraberlik 20 yenilgi alan Hatayspor haftayı 18. basamakta bitirdi. Hatayspor 19 puanda kalarak Adana Demirspor'un ardından ligde kalma barajını geçemeyen ikinci takım oldu.

Kalan tüm maçlarını kazansa dahi 34 puana yükselebilecek bordo-beyazlılar, Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un tüm maçlarını kaybederek 34 puanda kalmaları durumunda 3'lü averajla iki rakibini de geçemeyecek.