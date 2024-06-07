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        Beşiktaş'a Azerbaycan'dan kanat! Leandro Andrade...

        Teknik direktör düğümünü Giovanni van Bronckhorst'la çözen Beşiktaş, ilk transferi için de düğmeye bastı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.06.2024 - 17:50 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:50
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        Beşiktaş'a Azerbaycan'dan kanat!
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        Portekiz'in A Bola gazetesinde yer alan habere göre siyah beyazlılar, Karabağ takımında forma giyen Leandro Andrade için girişimlere başladı. Portekiz asıllı orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşmelerde ilerleme kaydeden Beşiktaş, Azerbaycan kulübüyle de pazarlıklara başladı.

        Siyah beyazlı kulübün Andrade için şartları zorlayacağı belirtilen haberde, Portekiz asıllı oyuncunun 4 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini de karşılayabileceği belirtildi.

        Geçen sezon şampiyon olan Azerbaycan ekibinde 11 gol kaydeden Leandro Andrade'nin Karabağ'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, CIES tarafından Azerbaycan Ligi'nde sezonun en etkili oyuncusu seçilmesinin ardından Türk ve Rus kulüplerinin ilgisini çekmişti.

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