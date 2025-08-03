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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş'a Cezayirli orta saha - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'a Cezayirli orta saha

        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Cezayirli orta saha oyuncusu Aicha Hamideche'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 18:41 Güncelleme: 03.08.2025 - 18:41
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        Beşiktaş'a Cezayirli orta saha!
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        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Cezayirli oyuncu Aicha Hamideche'yi kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandı.

        Açıklamada, "Aicha Hamideche'ye 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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